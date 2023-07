Monza: clonano carte di credito alla stazione di servizio, denunciati

La segnalazione alla centrale operativa della Questura avvertiva di due persone intente ad armeggiare intorno alla colonna del self service di una stazione di servizio in viale Fermi a Monza toccando lo schermo e un tavolino di plastica. A loro arrivo, gli equipaggi delle due volanti hanno raccolto la testimonianza di chi li aveva chiamati: i due uomini dopo aver combinato qualcosa alla stazione di rifornimento, si erano seduti all’esterno di un bar con vista sul piazzale e dopo ogni rifornimento uno andava verso la propria auto parcheggiata poco lontano e l’altro si metteva al cellulare.

Monza: clonano carte di credito alla stazione di servizio, “lavoravano” dal tavolino di un bar

Polizia Monza carte credito

E proprio al tavolino del bar sono stati raggiunti dai poliziotti: i due, cittadini bulgari di 56 e 57 anni, non hanno saputo dare una spiegazione della loro presenza in quel luogo ma più volte durante la conversazione hanno guardato il tavolino di plastica nel piazzale.

Lì sotto gli agenti hanno ritrovato un dispositivo elettronico fissato con nastro biadesivo: un’apparecchiatura utilizzata per catturare i dati delle carte di credito a distanza, per poi procedere alla loro clonazione. Gli uomini avevano anche sei carte di credito/debito di diversi istituti bancari, nominative e intestate a terze persone. All’interno della loro vettura, presa a noleggio, c’era infine il rotolo di nastro biadesivo uguale a quello usato per fissare lo strumento al tavolino.

Monza: clonano carte di credito alla stazione di servizio, entrambi con precedenti

Da un successivo controllo in Questura il 56enne è risultato avere a carico una segnalazione di Polizia per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, mentre il 57enne aveva precedenti segnalazioni per ricettazione, furto e uso di atto falso, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico e frode informatica, per i quali aveva già scontato nel 2010 una condanna di 1 anno e 4 mesi.

I due sono stati denunciati, il 57enne sarà allontanato entro dieci giorni.