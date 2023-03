Monza, cede porzione di muro nella casa in ristrutturazione: operaio ferito

Soccorsi nel pomeriggio di mercoledì 8 marzo, attorno alle 15, a Monza, in un cantiere edile di via Rivolta, nel quartiere San Biagio dopo il cedimento strutturale di una porzione di parete di un edificio, in fase di ristrutturazione. Un operaio è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo in codice giallo. Avrebbe riportato la lussazione di una spalla.

Monza, muratore ferito: parte della zona transennata

Indagini in corso per capire la dinamica e le cause dell’accaduto: sul posto, oltre al personale paramedico, si sono portati i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri. I vigili del fuoco hanno avviato immediatamente le operazioni di messa in sicurezza, dal Comando provinciale di via Mauri è intervenuto anche il funzionario tecnico dei vigili del fuoco per la verifica della sicurezza dei luoghi. Il tratto di strada dove è avvenuto il crollo è stato transennato comprese via Cantù e un tratto di via Caronni a partire da via Giulini, dove il transito dei mezzi è stato vietato.

(Notizia aggiornata)