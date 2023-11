Monza: campane spente a San Biagio per manutenzione straordinaria

È iniziato lunedì il restyling delle campane della chiesa di San Biagio a Monza. Un intervento di manutenzione straordinaria che si è reso necessario dopo un sopralluogo effettuato dai tecnici incaricati dalla parrocchia nei giorni scorsi. Dall’analisi «è emersa infatti la necessità di eseguire un intervento urgente sulle campane per ragioni di sicurezza», fanno sapere dalla chiesa di via Prina.

Monza: campane spente a San Biagio dal 6 novembre

Dal 6 di novembre, quindi, le campane sono mute. Il lavoro di riqualificazione e manutenzione prevede la sistemazione dei battagli, della bulloneria dell’impianto e delle catene. Ma non solo. Si lavorerà anche sugli isolatori in legno. Il lavoro verrà ultimato con la verniciatura del castello e delle parti ferrose.

Monza: campane spente a San Biagio per manutenzione, aggiornamenti alla comunità

«Per consentire il lavoro da parte dei tecnici incaricati il suono delle campane verrà sospeso fino al termine dei lavori», conferma il parroco, don Umberto Oltolina. Attraverso l’informatore parrocchiale “L’amico in famiglia” la comunità resterà aggiornata sugli sviluppi e lo stato di avanzamento dei lavori.

Un intervento preventivo, quello sulle campane della chiesa parrocchiale di San Biagio, per evitare l’avanzamento delle criticità in atto e correggere subito l’ammaloramento dovuto agli anni e all’usura.

Impossibile però per i sanbiagini e per i monzesi più adulti non tornare con la memoria alla tarda mattinata del 26 febbraio 1977 quando la vecchia chiesa del quartiere, già in disuso da anni ma comunque cara alla gente di San Biagio, collassò all’improvviso. Le avvisaglie c’erano state nelle settimane precedenti quando diversi parrocchiani dissero di aver sentito scricchiolii provenire dalle pareti