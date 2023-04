Monza: cambio di viabilità nel quartiere Libertà, apre il nuovo isolato

Ormai non manca molto: la viabilità del nuovo isolato nato all’interno del quartiere Libertà a Monza si potrà iniziare a percorrere «entro il mese di aprile». Lo anticipa l’assessore al Governo del territorio Marco Lamperti, precisando che «la parte pubblica» prevista dal piano di lottizzazione per le vie Gallarana, Aguggiari e Bosisio «è stata ultimata». A buttare l’occhio oltre le recinzioni che delimitano l’area di cantiere si intravede una strada tutta nuova, pronta a essere inaugurata: anche le opere di segnaletica orizzontale e verticale sono già state predisposte e precisano che il limite di velocità non dovrà superare i trenta chilometri l’ora.

Monza: cambio di viabilità nel quartiere Libertà, le novità e le piantumazioni

Di nuovo non c’è, però, solo la strada: quanto a viabilità, sono state realizzate ex novo anche una rotatoria (al centro della quale sarà piantumato un ippocastano) e diverse aree di sosta, riservate anche a persone con disabilità e a moto e motorini. Il piano ha previsto poi la realizzazione di un nuovo parco urbano da 14mila metri quadri, «illuminato, attrezzato con giochi per bambini e con un chiosco diventerà un’area dedicata al ristoro», per la gestione del quale l’amministrazione comunale pubblicherà un bando.

Per la realizzazione della nuova strada “purtroppo si è reso necessario l’abbattimento di due cedri – aveva spiegato piazza Trento in una nota stampa – ma il progetto approvato ha previsto un’importante compensazione del patrimonio arboreo e nell’area saranno piantumate 121 essenze: pioppi, tigli, olmi, faggi, platani, acacie e aceri”.

Monza: cambio di viabilità nel quartiere Libertà, “sarà monitorata”

Non appena percorribile, la nuova viabilità «sarà monitorata – spiega l’assessore a Giada Turato – al fine di valutare l’andamento del traffico» e mettere in campo i correttivi che dovessero risultare necessari.La speranza è quella di “favorire un utilizzo locale della strada, a servizio del quartiere e del parco”, alleggerendo il traffico che paralizza costantemente viale Libertà: spiegano poi i tecnici comunali che “la rotatoria è stata realizzata per gestire l’innesto a doppio senso della nuova strada con le vie Prampolini e Bosisio” e che “la quantità di parcheggi prevista dal piano di lottizzazione è sufficiente a soddisfare la domanda di sosta che genererà il comparto urbanistico”, relativamente sia alla fruizione del parco, sia del nuovo complesso, per cui i lavori sono ancora in corso: lungo il lato di via Bosisio spiccano per ora i cartelloni informativi dedicati alla promozione dell’operazione immobiliare. Una volta ultimato, il piano porterà alla realizzazione di due lotti (3.900 metri quadri e altri 9.500), per l’80% destinazione residenziale e per il restante 20% l commerciale e il terziaria.