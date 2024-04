Monza, cade da una impalcatura e finisce contro una protezione metallica: operaio ferito

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di lunedì 8 aprile in un cantiere edile di Monza, in via Cellini, nel quartiere San Rocco, dove è in corso un lavoro di ristrutturazione di un edificio. Un operaio 32enne di origine romena è rimasto ferito dopo essere caduto su una struttura metallica di una impalcatura. Soccorso in codice giallo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza.

Monza, cade da una impalcatura: 32enne soccorso in codice giallo

Secondo quanto ricostruito da personale della Questura, presente sul posto insieme al personale paramedico inviato dal 118 e della Ats, il 32enne è precipitato da un’altezza di circa 6 metri andando ad impattare su una struttura metallica dell’impalcatura posata a protezione dei passanti in caso di caduta di calcinacci durante le lavorazioni.

L’operaio aveva indosso “le imbracature previste”, spiegano ancora dalla Questura, tuttavia, spostandosi da un punto all’altro della struttura avrebbe “mancato la presa” cadendo sulla struttura metallica.