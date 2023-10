Monza, brianzola arrestata dalla Squadra Mobile: la prima denuncia per furto in abitazione a 9 anni

Avrebbe cominciato a rubare a soli 9 anni. Ad allora, nel 2008, risale la prima denuncia per furto in abitazione, insieme ad altri minorenni, nella provincia di Padova, nei confronti di una ragazza 24enne rintracciata e arrestata mercoledì 18 ottobre dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza.

Monza: 24enne brianzola in carcere dopo una condanna a tre anni per furto in abitazione

La giovane, residente in Brianza, è stata colpita da un ordine di carcerazione dopo una condanna a tre anni di reclusione per furto in appartamento e rivelazione del contenuto di documenti segreti commessi nel 2018 in provincia di Brescia. Rintracciata nel Monzese e tradotta nel carcere milanese di San Vittore, la donna, secondo quanto riferito dalla Questura avrebbe “commesso furti in appartamento in varie città del Nord Italia, anche con la particolarità dell’accesso nelle abitazioni delle vittime attraverso varie tipologie di raggiri”. Ai controlli di polizia, inoltre, avrebbe fornito diverse generalità false.

Nel corso degli anni sarebbe stata indagata, sempre per reati contro il patrimonio, in varie città della Lombardia, del Veneto, della Liguria e della Toscana. In quest’ultima avrebbe colpito in particolare in note località turistiche come Forte dei Marmi, Viareggio, Lido di Camaiore.