Monza, barricato in casa: “Impugnava un coltello di 30 centimetri”

Emergono nuovi particolari dell’intervento che mercoledì 12 febbraio ha portato la Polizia di Stato a fare irruzione in un appartamento, a Monza, dove un 52enne si era asserragliato, minacciando di darsi fuoco e di incendiare l’intera casa, in uno stabile popolare.

Monza, barricato in casa: intervenuta unità speciale insieme al negoziatore e allo psicologo

Presente il dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Monza e della Brianza, con il supporto del personale della Polizia di Stato di Monza, il Questore Salvatore Barilaro ha fatto intervenire l’Uopi, Unità operativa di pronto intervento, Reparto prevenzione crimine di Milano, oltre che il negoziatore e lo psicologo della Polizia di Stato. L’uomo si sarebbe barricato in quanto doveva essere prelevato e portato in Tribunale per una udienza con rito direttissimo dopo che la sera precedente aveva danneggiato gli arredi di una struttura sanitaria.

Monza, l’irruzione nell’appartamento della Polizia

Grazie al negoziatore, che ha avviato un dialogo, il 52enne ha temporaneamente desistito dai suoi intenti mentre una squadra delle Unità operative di pronto intervento, autorizzata dal Questore e avvisato il pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Monza, ha fatto ingresso nell’appartamento bloccandolo. “Impugnava un coltello da cucina di circa 30 centimetri e aveva alcuni tagli sulle braccia” dicono dalla Questura. Il 52enne è stato quindi trasportato all’ospedale San Gerardo per accertare le sue condizioni di salute e successivamente in udienza in Tribunale.