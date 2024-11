Monza, barbagianni in fuga resta impigliato a un ramo: recuperato dai vigili del fuoco

Si era allontanato dalla sua padrona alcuni giorni fa, forse per assaporare un po’ di libertà, ma non ha fatto i conti con il ramo di un albero al quale è rimasto impigliato, in via Sempione, a Monza: un esemplare di barbagianni è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco e riconsegnato alla proprietaria dopo essere stato notato in difficoltà da alcuni passanti, che hanno allertato i soccorsi.

Monza: barbagianni in difficoltà recuperato e restituito alla proprietaria

L’operazione è scattata attorno alle 14 di sabato 2 novembre: squadre del Comando di Monza e Brianza, sono intervenute per recuperare il rapace rimasto impigliato con una zampa tra i rami di una pianta ad alto fusto. Grazie all’autoscala i vigli del fuoco hanno raggiunto il rapace liberandolo, per poi consegnarlo sano e salvo alla sua proprietaria.