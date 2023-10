Monza: arriva l’arengario di Lego alto quasi un metro

Con il suo team aveva realizzato l’enorme tirannosauro di mattoncini che, in occasione dell’apertura del Lego store di Monza, si era accomodato per qualche giorno alla Villa reale: erano i giorni in cui ricorreva anche il 30esimo anniversario dell’uscita di Jurassic Park. Questa volta, è un pezzo di Monza ha essere ridotto in scala mattoncino su mattoncino per fare la sua comparsa nel negozio di via Carlo Alberto.

L’arengario di Monza firmato da Riccardo Zangelmi

Lui è Riccardo Zangelmi, per il primo e unico Lego certified professional in Italia, base a Reggio Emilia e uno studio in cui vengono ideati e realizzati spettacolari progetti con i mattoncini danesi. Insomma: di mestiere, gioca con i Lego. Lavori su commissione, in gran parte dei casi, come quello che si prepara per le vetrine di Monza, proprio all’ombra del palazzo civico: l’arengario. “Venite a scoprire il nuovo maxi modello di Palazzo dell’Arengario esposto presso il nuovo Lego certified store di Monza“ ha annunciato mercoledì dai suoi profili social Zangelmi. Calcolando che una figura Lego è alta circa 4 centimetri, si tratta di una realizzazione alta poco meno di un metro. Nel caso: no, non è in vendita.