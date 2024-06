Monza, arriva la fibra: piovono proteste sugli ultimi scavi a Sant’Albino

Strade in condizioni tutt’altro che ottimali nel quartiere Sant’Albino, a Monza. Non si tratta dei “soliti” cedimenti dell’asfalto che provocano crateri urbani ma delle conseguenze dei lavori effettuati per la posa della fibra ottica.

A segnalare la situazione è il comitato di quartiere Sant’Albino e San Damiano che ha ricevuto diverse segnalazioni da parte dei residenti.

Monza, arriva la fibra: scavi su un asfalto posato di recente

«Sono state scavate profonde trincee per tutto il quartiere, anche davanti ai cancelli e ai portoni rendendo difficoltosi gli accessi degli abitanti» fanno sapere dal rione. A infastidire più di un cittadino è stato il fatto che «nel tratto di Via Sant’Albino che sfocia su Via Adda si è scavato su un asfalto posato molto recentemente». Insomma, un’operazione che poteva essere concordata in precedenza con il Comune.

Successivamente per cercare di «sistemare la questione» le buche sono state riempite procedendo con una nuova asfaltatura. «Per giorni – ricordano alcuni santalbinesi – siamo stati avvolti da fumi che hanno fatto sparire perfino le zanzare».

Monza, arriva la fibra: «Chiediamo controllo dei lavori»

L’attuale manto stradale presenta una serie di pecche. «L’asfaltatura – rilevano in molti – appare granulare e poco compressa. In vari casi si può dire che sia stata approssimativa». Per questo i cittadini invocano «un controllo dei lavori fatti e magari anche della qualità dell’asfalto».

Nemmeno i marciapiedi se la passano meglio. «Dappertutto ci sono scavi con rattoppi sistemati alla meglio. Non è proprio un bel vedere oltre ad essere un pericolo di inciampo e di caduta per chi va a piedi o in bicicletta e di qualche danno per chi passa in automobile. Chissà se e quando si potrà rimediare uno scempio simile».