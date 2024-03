Monza, arriva Antacalcio: il pallone per gli over, per divertirsi senza infortuni (e competizione)

Arriva un’età in cui è più facile pensare di appendere gli scarpini al chiodo piuttosto che emulare Martinez o Vlahovic. Ma non tutto è perduto. Anche dopo i fatidici anta è possibile dare calci al pallone. Senza velleità di goleador, certo. Ma con tanta passione, divertimento e senza rischi di farsi male.

L’idea di coinvolgere “vecchietti” (non solo uomini) con la passione pedatoria è venuta qualche anno fa a Roberto Cocchi, romano trapiantato a Milano, classe 1968, da sempre appassionato di calcio.

Monza, arriva Antacalcio: l’idea di Roberto Cocchi

«Quando si arriva a una certa età – ammette – è molto facile infortunarsi sui campi di calcio o calcetto. Inoltre, quelle che dovrebbero essere partitelle tra amici a volte si trasformano in risse per un nonnulla. Ho cercato di trovare una soluzione: giocare a calcio in totale sicurezza, senza alcuna forma di agonismo, puntando sulla socializzazione e il benessere».

Cocchi ha fatto diverse ricerche, ha seguito corsi all’estero, ha incontrato medici e tecnici sportivi e nel 2019 ha dato vita a Milano all’Asd Antacalcio Milano Football Fitness: «Siamo partiti in quindici – dice – ora siamo più di centosessanta».

Monza, arriva Antacalcio: dal 14 marzo alla Dominante

Dal 14 marzo Antacalcio arriva anche a Monza al centro sportivo La Dominante. Tredici settimane di allenamento su un campo di calcio a sette.

«Le sedute – riprende Cocchi – sono studiate esclusivamente per gli adulti sotto la guida di allenatori con patentino Figc e Coni. L’allenamento di un’ora si compone di diverse fasi di venti minuti ciascuna: riscaldamento muscolare e stretching per preparare il corpo per i momenti successivi, lavoro tecnico con e senza palla, partitella finale. Un allenamento ben strutturato che si unisce al divertimento del gioco con l’obiettivo di coinvolgere costantemente tutti i partecipanti».

Monza, arriva Antacalcio: un allenamento per tutti e senza agonismo o competizione

Un allenamento di questo tipo si adatta a più tipologie di persone. «Si sentono a loro agio coloro che devono riprendere confidenza con il pallone perché non giocano da tempo – riprende l’ideatore di Antacalcio – così come coloro che si sentono fuori forma, che hanno subito un infortunio, che vogliono aggiungere qualcosa in più alla seduta in palestra. Chi, invece, si sente ancora padrone del proprio corpo può migliorare le proprie qualità tecniche. Inoltre, allenamenti così strutturati consentono di avere la palla tra i piedi per un tempo superiore rispetto alla classica partita tra amici».

Non sono previsti tornei e partite. «La finalità è diversa da quella agonistica e competitiva – precisa ancora Cocchi – questo è un calcio su misura per gli adulti, un ciclo di allenamenti guidati da professionisti per giocare e stare bene». Dopo il successo ottenuto a Milano e le richieste pervenute a Cocchi di organizzare allenamenti in altre regioni d’Italia, Antacalcio spera di conquistare anche Monza e la Brianza. Info: 375 5250604 o info@antacalcio.it.