Monza, aperte le lezioni per i clown, acrobati e giocolieri del futuro al circo Big Top

Tutto è pronto sotto il tendone della scuola di circo Big Top Monza per la ripresa delle lezioni. Acrobati, trampolieri, giocolieri di tutte le età potranno cimentarsi con l’arte magica del circo. Dal 19 al 24 settembre si svolgerà l’open week con lezioni di prova gratuite per i futuri funamboli, e non solo.

Monza, aperte le lezioni per i clown e le prove gratuite

L’appuntamento è sotto il tendone della scuola circense di via Baioni17, a Monza. È possibile fin da ora prenotare la prova gratuita, indicando il corso che si desidera seguire, contattando il numero 349.868.9105 o scrivendo a corsi.circo.monza@gmail.com. Il programma per l’anno 2022/2023 è ricchissimo per accontentare le velleità circensi di tutti: dal baby circo al piccolo circo per gli acrobati in erba e poi il circo juniors e ancora acroyoga, trampoli e clownerie ma anche i tessuti aerei e il cerchio aereo, l’acrobatica, giocoleria, english circus e monociclo e il laboratorio circense pensato per genitori e figli. Tutte le informazioni e i dettagli dei corsi proposti da Big Top Monza sono disponibili sulla pagina Facebook della scuola.