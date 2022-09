Monza: anziani al luna park alla Residenza Sant’Andrea

La Residenza per anziani Sant’Andrea di Monza ha festeggiato i 27 anni di attività trasformandosi in luna park. Una settimana per far tornare bambini gli ospiti con giochi e zucchero filato. L’iniziativa è stata organizzata dal servizio educativo della struttura del gruppo Korian.

Monza: l’importanza dei sorrisi

Lo slogan della settimana di festa è stato: “Non si smette di sorridere invecchiando, si invecchia quando si smette di sorridere”.

“E mai come in questo periodo assume un grande significato”, hanno commentato Deborah, Alessia e Alessandra del servizio educativo della Residenza.

Monza festa Residenza Sant’Andrea Monza festa Residenza Sant’Andrea Monza festa Residenza Sant’Andrea

Monza: giochi e allestimento a tema

Giochi classici – dalla pesca dei cigni al tiro al bersaglio sui barattoli – per una gara a squadre, un menù ad hoc con grigliata di carne, pasticcini colorati, le frittelle e il profumo dello zucchero filato preparato al momento. E poi allestimento a tema e centrotavola a ruota panoramica, realizzati insieme agli anziani durante le attività educative.

Monza: chi ha collaborato alla festa

“Doveroso ringraziare chi ha contribuito a rendere unica e suggestiva la nostra festa – sottolineano dalla Residenza – Gli amici delle giostre, che hanno fornito la macchina dello zucchero filato e i cigni della pesca, e le tirocinanti del servizio educativo Arifa, Martina e Manar della Scuola Don Milani di Meda che in questo periodo stanno effettuando il loro stage, conoscendo una realtà nuova, dove spesso gli acciacchi e le rughe dell’età lasciano il posto a teneri sorrisi, che accompagnano passi lenti”.