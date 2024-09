Monza: ambientalisti contro lo studentato all’ex caserma IV Novembre. La replica: «Che grande confusione»

I comitati ambientalisti bocciano lo studentato che dovrebbe sorgere sull’area della ex caserma IV Novembre a Monza: il coordinamento delle associazioni è convinto che la costruzione di due edifici con mini alloggi per 500 giovani, dotati di mense, spazi sportivi e di un parcheggio interrato da 200 posti previsto dall’accordo firmato a luglio dal Comune con la Regione, l’Agenzia del Demanio e l’Università Bicocca comporti un «notevole impatto ambientale».

Monza: ambientalisti contro lo studentato all’ex caserma IV Novembre, dovrebbe essere sottoposto a Vas

Proprio per questo secondo i portavoce il progetto, in variante al piano di governo del territorio, dovrebbe essere sottoposto alla valutazione ambientale strategica. Il disegno, accusano, porterà alla creazione di «un borgo», con abitazioni private e spazi commerciali, inserito in un contesto fortemente congestionato: i comitati ritengono «anacronistica» la realizzazione di un parcheggio di interscambio al servizio della metropolitana in quanto i forti ritardi nell’esecuzione del prolungamento della linea 5 faranno pesare sul municipio i costi di gestione e di manutenzione. Criticano, inoltre, la «possibilità di acquisire al patrimonio comunale» la porzione di terreno della Regione in cambio del varo di un posteggio in via Pergolesi destinato ai dipendenti dell’ospedale.

Monza: ambientalisti contro lo studentato all’ex caserma IV Novembre, la replica dell’assessore Lamperti

«Le osservazioni – commenta l’assessore all’urbanistica Marco Lamperti – derivano da una lettura un po’ troppo superficiale degli atti e da una scarsa conoscenza del contesto. Non sono previste residenze diverse dallo studentato e le funzioni accessorie, comprese quelle commerciali, sono necessarie per non creare solo un dormitorio». Le associazioni, aggiunge, fanno «una grande confusione» anche sui parcheggi di interscambio alla IV Novembre e sull’area del San Gerardo.