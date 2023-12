Monza: allo Spazio Rosmini raccolta abiti e coperte per fragili e senza dimora

Una rete di solidarietà per aiutare le persone fragili e senza dimora. I volontari della rete Tiki Taka, in collaborazione con Spazio 37 e Spazio Rosmini hanno attivato un servizio di raccolta di indumenti e coperte per la stagione invernale, destinati alle persone fragili e senza dimora che fanno capo ai servizi del Comune di Monza, ma non solo. Gli indumenti raccolti, infatti, saranno distribuiti anche tra gli utenti dei progetti di accoglienza migranti e inviati ai profughi che attraversano la rotta balcanica.

Monza: allo Spazio Rosmini raccolta abiti e coperte, ogni giovedì dall 10 alle 16

La raccolta avviene ogni giovedì, dalle 10 alle 16, nella sede di Spazio Rosmini, in via Rosmini 72 a Monza. Vengono raccolti coperte, sacchi a pelo abbigliamento e accessori invernali, scarpe da ginnastica, intimo, tutto in buono stato, sia per uomini che per donne.

«La raccomandazione che facciamo a chi vorrà aiutarci nella raccolta è di pensare che questi indumenti e accessori saranno destinati a persone che vivono sulla strada o che sono in viaggio, gente a cui servono abiti puliti, in buono stato e comodi», fanno sapere i volontari.

Monza: allo Spazio Rosmini raccolta abiti e coperte, chi promuove l’iniziativa

L’iniziativa è promossa da rete Tiki Taka, Fondazione della comunità di Monza e Brianza, Csv Monza Lecco Sondrio, Arci Scuotivento, Spazio Rosmini, Sei ruote di speranza e Monza.con.

«Si tratta di una bella collaborazione attivata grazie al Centro servizi per il volontariato di Monza Lecco Sondrio. Un esempio virtuoso di cittadinanza attiva».

Per maggior informazioni anche riguardo i capi e gli accessori più indicati per la raccolta è possibile scrivere a m.motta@csvlombardia.it.