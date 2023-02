Dario Allevi entrerà nel gruppo di Fratelli d’Italia subito dopo le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio: lo ha spiegato lunedì in consiglio comunale annunciando il suo ingresso temporaneo nella lista Noi con Allevi.

L’ex sindaco, che ha lasciato il banco occupato dallo scorso luglio per spostarsi in quello tra FdI e la formazione civica che fino a pochi giorni fa era del leghista Simone Villa, ha formalizzato con poche parole la sua uscita da Forza Italia.

«Ringrazio – ha affermato – Massimiliano Longo e Pierfranco Maffè per la preziosa collaborazione fornita in questi mesi».

Monza, Allevi cambia posto in consiglio comunale: «Insieme al centrodestra come abbiamo fatto finora»

Il cambio di partito comunicato in una conferenza stampa la scorsa settimana, ha aggiunto, non modificherà il suo atteggiamento nei confronti della giunta guidata da Paolo Pilotto: «Proseguirò insieme al resto del centrodestra – ha precisato l’ex primo cittadino – l’opera di controllo e di vigilanza con spirito costruttivo come abbiamo fatto finora, e non come è avvenuto durante la mia amministrazione, perché a noi sta a cuore la nostra comunità prima di ogni altra cosa».

Monza, Allevi cambia posto in consiglio comunale: è mancato l’effetto sorpresa

Il suo annuncio ha suscitato ben poche reazioni in aula in quanto è mancato l’effetto sorpresa che a novembre ha accompagnato l’uscita dalle fila azzurre di Francesco Cirillo e Martina Sassoli che hanno formato il Gruppo misto. Allevi ha ricevuto il «caloroso benvenuto» del capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea Arbizzoni: «Le nostre strade – ha commentato – si ricongiungono. Con lui il nostro partito potrà rafforzarsi ulteriormente».