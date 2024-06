Abbellire la scuola? Come? A Monza il comitato genitori del comprensivo Salvo D’Acquisto ha realizzato un bellissimo murale “sportivo” sull’esterno della palestra della scuola media Elisa Sala, parte integrante dell’istituto. Giocatori di volley, basket, calcio, rugby, ginnaste sono comparsi in quest’ultimo mese sulla facciata di via Clementi, opera dell’associazione “We run the streets“, con il suo presidente Marco Zanghi, che già lo scorso anno ha collaborato con il gruppo di genitori realizzando il murale “Le quattro stagioni” alla scuola dell’infanzia del comprensivo.

Un progetto realizzato in stretta sinergia con le docenti di arte della scuola, il supporto di alcuni sponsor e anche degli studenti delle classi terze. Un’idea nata dai genitori che ben conoscono il quartiere (molti di loro sono stati anche studenti della scuola stessa) e cercano di prendersene cura, partendo proprio dall’istituto scolastico: dare una nuova immagine all’esterno dei plessi aiuta a riqualificare il contesto in cui si cresce e vive.

Monza: alla scuola media Elisa Sala il nuovo murale che celebra lo sport, l’inaugurazione

Un lavoro che, nonostante alcuni rallentamenti legati alle avverse condizioni climatiche, è stato inaugurato lunedì, alla presenza degli autori, degli sponsor, (tra cui anche i genitori che hanno contribuito con donazioni volontarie), di alcuni rappresentanti del Monza Rugby, della dirigente Katia Ruocco, di Marco Lamperti, assessore ai lavori pubblici, con cui i genitori hanno collaborato per la realizzazione di quest’opera artistica. Un tocco di colore che ha visto la fattiva collaborazione degli stessi studenti dell’istituto e che offre un’immagine migliore dell’istituto.