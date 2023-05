Monza: aggrediti a calci e pugni mentre si fermano a prendere un panino

Aggrediti per futili motivi ne avranno per un massimo di dieci giorni due dei tre monzesi che domenica notte, quasi all’alba, si trovavano nei pressi di una panineria mobile in piazzale Virgilio, a Monza.

Alla vicina questura, Centrale operativa, è giunta una richiesta di intervento. Sul posto anche personale sanitari inviato dal 118. I tre sono affrontati a calci e pugni e con bottiglie di vetro: gli aggressori, un gruppo di altri ragazzi, nel frattempo erano fuggiti in auto.

Monza, i due presunti responsabili fermati a Muggiò

Due degli aggrediti sono stati trasportati in codice giallo presso l’ospedale San Gerardo con lesioni guaribili in 7 e 10 giorni. Grazie al tempestivo intervento ed alle informazioni raccolte nell’immediatezza dei fatti, i poliziotti sono riusciti ad individuare e bloccare in auto nel comune di Muggiò i presunti autori dell’aggressione.

Si tratta di un 23enne residente a Carnate, di origine moldava, e di un italiano di 24 anni residente a Lissone. Sottoposti all’alcooltest, il 23enne è risultato positivo all’accertamento e sanzionato per guida in stato di ebbrezza. L’aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi. Il Questore della Provincia di Monza e della Brianza ha attivato la Divisione Polizia Anticrimine per l’adozione di misure di prevenzione.