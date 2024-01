Monza: addio al dottor Ezio Giani, sport e medicina in lutto

Lutto nel mondo dello sport e della medicina sportiva lombarda. Mercoledì 24 gennaio è morto il dottor Ezio Giani, esperto di scienza dell’alimentazione per decenni protagonista nella pallacanestro di Serie A nello staff sanitario dell’Olimpia Milano (dal 2013) dopo essere stato per 30 anni responsabile medico della Pallacanestro Cantù e nello staff medico della Nazionale (dal 2006 al 2008).

Monza: addio al dottor Ezio Giani, responsabile del Cam Sport

Allo stesso tempo, dal 1983, anche responsabile dell’organizzazione operativa del Cam Sport di Monza e medico sociale di società storiche del territorio: la Forti e Liberi Monza di basket, il Roller Monza di hockey su pista e, nel calcio, a Brugherio, Saronno, Como. Un punto di riferimento per lo sport agonistico come per le realtà lavorative in cui aveva portato progetti legati alla nutrizione.

Monza: addio al dottor Ezio Giani, il saluto dell’Olimpia Milano

“La famiglia della Pallacanestro Olimpia Milano, la proprietà, lo staff, i giocatori, interpretando anche il sentimento della tifoseria si stringe intorno ai familiari del dottor Ezio Giani in questo momento di estremo dolore – si legge in una nota della Pallacanestro Olimpia Milano – Ezio è stato per 11 anni apprezzato membro dello staff sanitario dell’Olimpia dopo un periodo altrettanto lungo a Cantù. Da tempo lottava con dignità, impegno e la sua proverbiale ironia contro una terribile malattia senza cessare di lavorare con la sua solita serietà. Oggi ci ha lasciato e ci manca già. Gli abbiamo voluto bene. Un abbraccio ancora alla famiglia”.

Monza: addio al dottor Ezio Giani, il saluto della Pallacanestro Cantù

“Pallacanestro Cantù apprende con dolore la notizia della scomparsa del dottor Ezio Giani, storico collaboratore della società di cui è stato il responsabile medico per quasi 30 anni, condividendo grandi trionfi e momenti che resteranno per sempre nella storia del Club. Il presidente Roberto Allievi e tutta la società si stringono intorno al dolore della moglie Antonella e dei figli Davide e Sara, a cui porgono le più sentite condoglianze”, ha fatto sapere la Pallacanestro Cantù.