Monza: a settembre il liceo musicale Zucchi trasloca all’ex Cgs

Anno nuovo succursale nuova. Il liceo musicale Zucchi di Monza, a settembre, potrà entrare nella tanto attesa sede di via Marsala, nell’area ex Cgs. Tutti i presupposti ci sono e, l’ottimismo della dirigente, Rosalia Natalizi Baldi lo conferma.

Liceo musicale Zucchi all’ex Cgs: ultimi ritocchi

«Proprio in questi giorni stiamo collaudando la rete internet che, spettava a noi come scuola- spiega la dirigente- e grazie a un finanziamento Pon abbiamo fatto tutto. Con i tecnici della Provincia c’è stata la massima collaborazione, ci hanno fatto scegliere i colori delle pareti dell’auditorium, il materiale e persino le sedute per questo spazio che potremo utilizzare per tutta la scuola. I lavori sembrano conclusi e, io stessa, sto già pianificando l’ingresso dei nostri alunni con il suono della prima campanella del 12 settembre».

Una luce in fondo al tunnel, per la dirigente e per tutti i docenti e alunni dell’indirizzo musicale che da tempo aspettavano uno spazio dedicato, un luogo in cui fare lezione destinato all’indirizzo che è unico nella provincia di Monza e Brianza.

Liceo musicale Zucchi all’ex Cgs: 5 aule, 18 spazi, l’auditorium

La nuova succursale sarà proprio accanto a quella del liceo Porta che, proprio quest’anno ha preso possesso della sua parte di edificio, avrà oltre all’auditorium anche cinque aule destinate alla didattica, diciotto spazi per diverse attività musicali, dalle lezioni in singolo a quelle per piccoli gruppi, luoghi destinati ad essere laboratori in cui i ragazzi potranno sperimentare e imparare.

Il concerto del liceo musicale Zucchi nella casa circondariale di via Sanquirico a Monza

«Viste le rassicurazioni della Provincia sto già provvedendo all’organizzazione del trasloco – continua la dirigente Baldi – degli strumenti musicali della scuola, abbiamo anche acquistato un nuovo pianoforte a coda che sarà collocato proprio nell’auditorium che verrà consegnato per l’apertura dell’anno scolastico. Sono davvero entusiasta e molto fiduciosa, tutto sta procedendo come previsto e, se non ci saranno intoppi o problemi a settembre faremo una grande inaugurazione perché è giusto festeggiare questo traguardo importante soprattutto per i nostri docenti e alunni. Certo c’è ancora il nodo della palestra, lo stesso problema che ha la collega del Porta, sarà costruita all’interno del complesso ma non si sa quando».

Liceo musicale Zucchi all’ex Cgs: manca solo la palestra

E infine: «Per il momento la Provincia si è impegnata a garantirci l’uso di una palestra privata che si trova nei pressi della scuola in attesa dell’ultimo intervento che è proprio la costruzione di uno spazio destinato solo alla palestra. Direi che ci siamo, sono contenta perché c’è stata grande collaborazione con i responsabili della Provincia e con l’architetto incaricato dei lavori».