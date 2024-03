Monza, 19enne di Desio si sente male: primo soccorso degli agenti della Polizia locale

Al suo primo giorno di scuola-lavoro si è sentito male e ha perso conoscenza. Disavventura a lieto fine per un 19enne di Desio soccorso martedì mattina a Monza, in piazza Cambiaghi, dagli agenti della Polizia locale, in attesa dell’arrivo del personale sanitario inviato dal 118.

Gli agenti, attorno alle 11.50 sono stati messi in allarme da alcuni passanti mentre svolgevano l’attività di sensibilizzazione per l’attivazione del nuovo varco ztl di Spalto Piodo-via Colombo.

Monza, 19enne di Desio si sente male: gli agenti l’hanno messo in posizione di sicurezza

Il 19enne, secondo quanto diramato dal Comando di via Marsala, dopo qualche attimo concitato, ha ripreso conoscenza. Fatto rimanere sdraiato, mentre la Centrale Operativa del Corpo attivava immediatamente la catena del soccorso sanitario, gli agenti, in attesa dei soccorsi, hanno messo il giovane in posizione laterale di sicurezza, una manovra appresa da poco, grazie alla frequentazione del corso BLSD (Basic Life Support Defibrillation) che si è svolto al Comando. Il 19 enne è stato poco dopo trasportato in codice verde presso il pronto soccorso del policlinico di Monza.