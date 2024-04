Misinto Bierfest, le date dell’edizione 2024: sarà spalmata in tre fine settimana

La prima grande novità dell’anno per quanto riguarda la Misinto Bierfest saranno le date, niente più giorni consecutivi anche in mezzo alla settimana, ma tre fine settimana. Il periodo sarà sempre il mese di luglio, ma la kermesse sarà più distribuita rispetto al solito. La prima settimana andrà da giovedì a domenica, dal 4 al 7 luglio. Stesso schema anche per la seconda, da giovedì a domenica dall’11 al 14. E per chiudere la terza settimana, da giovedì a sabato, dal 18 al 20.

Misinto Bierfest a luglio, una delle più riconosciute manifestazioni del genere in Lombardia

Proprio sabato 20 ci sarà la grande e tradizionale festa di chiusura di quella che, nel tempo, è diventata una delle più riconosciute manifestazioni di tutta la Lombardia. Non per niente ha goduto per anni del supporto della Regione oltre che degli enti territoriali.

“Tante altre novità le sveleremo con il passare delle settimane”, spiega Fabio Mondini, presidente di GamE20, associazione che organizza la festa ormai da tantissimi anni. “Ci saranno sempre i momenti dedicati ai giovani ed alle famiglie, così come le band direttamente dalla Germania. E poi continuerà la collaborazione con la Federazione Cuochi e le scuole del territorio, un legame per noi sempre importantissimo. E tanto altro che presenteremo con l’approssimarsi dell’evento”.