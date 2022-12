Minaccia di buttarsi dal ponte, Statale 36 chiusa venerdì sera

Tensione sulla Statale 36 nella serata di venerdì 30 dicembre: superstrada chiusa in entrambe le direzioni dopo le 21 per un uomo arrampicato sul cavalcavia di Verano Brianza, minacciando il suicidio. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno allestito sotto il ponte il telo da salto. L’uomo è stato portato a terra pochi minuti prima delle 22 ed è apparso in stato di alterazione.

Statale 36 soccorsi Verano Brianza

Minaccia di buttarsi dal ponte, importante spiegamento di soccorsi sulla Statale 36

Importante lo spiegamento di forze. Sul posto si sono portati in breve tempo l’autopompa di Seregno, quella di Carate Brianza, il carro soccorso di Seregno e di Monza, l’autoscala di Carate Brianza, due pattuglie della polizia stradale, tre pattuglie dei carabinieri.