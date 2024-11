Metropolitane a Monza: il Governo ha tagliato7 milioni per la rossa, nessuna notizia dei fondi per la M5

Saltano 7 milioni di euro dai fondi stanziati dallo Stato per il prolungamento della linea 1 rossa della metropolitana a Bettola: la sforbiciata prevista dalla legge di bilancio non riguarda la linea 5 lilla, ma toccherebbe da vicino Monza. Lo stralcio è il frutto dei tagli lineari imposti dal Governo a tutti i ministeri e, secondo il sindaco Paolo Pilotto, impedirebbe di completare «gli ultimi dieci metri» ovvero di posare i binari e di arredare le fermate del Restellone e di Bettola con opere da 38 milioni.

Metropolitane a Monza, il sindaco Pilotto sulla M1: «Cifra talmente piccola che speriamo possa essere reintegrata»

«Questa notizia un po’ ci preoccupa – commenta – si tratta di una cifra talmente piccola che speriamo possa essere reintegrata nei prossimi giorni con gli emendamenti o in occasione della prima variazione al bilancio».

Lui, aggiunge, lavorerà perché si vada in quella direzione con i sindaci di Cinisello, Sesto e Milano oltre che con i parlamentari dei diversi schieramenti, non solo brianzoli.

Metropolitane a Monza: le reazioni della politica, Lega ottimista

È ottimista sulla possibilità che le risorse possano essere recuperate anche il presidente dei senatori leghisti Massimiliano Romeo: «Una cifra simile non mette a rischio il progetto».

Il Pd, intanto, chiama a raccolta tutte le forze politiche per cercare di parare quella che il segretario brianzolo Lorenzo Sala e quello monzese Valerio Imperatori definiscono «una accoltellata alle spalle dei cittadini monzesi e di una provincia che ha un tessuto produttivo e lavorativo importante».

Metropolitane a Monza: spending review anche sulla M5?

La spending review non sembrerebbe toccare il prolungamento della linea 5 a Monza ma nella manovra di bilancio non c’è traccia dei 400 milioni indispensabili a coprire gli extracosti: «In un momento di tagli non è plausibile chiedere al Governo di inserirli nella finanziaria – spiega il sindaco – speriamo di riuscire a ottenere qualcosa con il prossimo decreto milleproroghe».

I tecnici dei comuni e di MM, aggiunge, stanno ancora lavorando per cercare di definire in modo preciso la quota da chiedere a Roma: «Più tardi avremo a disposizione l’intera somma – prosegue – più tardi potrà essere pubblicata la gara per l’assegnazione dei lavori».

Un’operazione con cui spalmare gli extracosti su più anni, secondo Romeo, potrebbe essere tentata nei prossimi mesi. L’invito ai parlamentari a «fare squadra» arriva da Hq Monza: «Sarebbe sufficiente inserire nel bilancio 57 milioni di euro l’anno per i prossimi sette anni per poter indire» il bando per l’appalto in quanto ulteriori ritardi farebbero lievitare le spese di 150 milioni ogni dodici mesi.