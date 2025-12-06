Via libera all’aggiornamento della progettazione definitiva del prolungamento della M5 a Monza. Un altro passo avanti per l’arrivo della metropolitana lilla in Brianza: la giunta del Comune di Milano ha approvato la nuova convenzione fra il ministero delle Infrastrutture, Regione Lombardia e Palazzo Marino per il finanziamento e la realizzazione del prolungamento.

Metro M5 a Monza: i numeri, l’opera costerà quasi 2 miliardi di euro

“Contestualmente è arrivato l’ok definitivo all’opera, realizzata da MM Spa, che costerà quasi due miliardi. Più precisamente il cui quadro economico aggiornato ammonta a 1 miliardo 884 milioni 990 mila euro”, spiega Milano in una nota.

Il prolungamento è finanziato per 1.298.496.373 euro: 933 milioni e 496mila euro da fondi statali, 45 milioni a carico dei comuni di Monza, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, 37 milioni a carico del Comune di Milano e 283 milioni a carico di Regione Lombardia).

Per coprire i 586 milioni di extracosti, il Comune di Milano ha chiesto di trasferire sul prolungamento della M5 le risorse previste per il prolungamento della M4 a Segrate (406.353.433 euro) e parte dei finanziamenti originariamente previsti per l’ampliamento del deposito Gallaratese dei treni della M1 (70.140.193 euro), Regione Lombardia ha stanziato 10 milioni di euro e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è impegnato a stanziare 100 milioni.

“Una volta disposta ufficialmente questa dotazione e garantita così la completa copertura finanziaria dell’opera, sarà possibile avviare la procedura di gara d’appalto per la sua realizzazione”, nota ancora il Comune di Milano.

Metro M5 a Monza: 13 km di nuova linea sotterranea a 11 nuove stazioni

Il progetto per la mobilità dell’area metropolitana milanese e brianzola prevede circa 13 km di nuova linea sotterranea e 11 nuove stazioni a Monza, oltre al nuovo deposito per il materiale rotabile (previsto al Casignolo, sempre a Monza). Con il prolungamento, la linea M5 raggiungerà una estensione complessiva di circa 26 km, servendo 30 stazioni tra Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Monza.