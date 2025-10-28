Si torna a parlare del mega centro commerciale alle porte di Monza: apertura nel 2028

Chi si ricorda di Milanord2? Il progetto del mega centro commerciale alle porte di Monza, sul viale Fulvio Testi dove giace l’ex Auchan dismesso da anni, è tornato d’attualità al recente convegno Confimprese, che ha riunito a Rimini le imprese del commercio. Nel programma delle nuove aperture c’è anche lui ed è previsto per il 2028.

Per l’area tra la Statale 36, l’autostrada A4, il capolinea della metropolitana Rossa a Bettola e la fermata della Lilla, era già stato presentato alla Triennale di Milano un progetto da 1 miliardo di euro di investimento e oltre 300 negozi che sarebbe dovuto diventare realtà nel 2022. Dei lavori erano già partiti dopo la prima ondata di Covid per poi tornare in un limbo e rimanere in sospeso nel 2021: tra ricorsi, esposti e ritardi. Suoi e anche delle metropolitane.

La posizione al centro della viabilità e raggiungibile da ogni direzione, pur non necessariamente in auto, era stata al centro di delicate osservazioni per l’impatto sul traffico.

Il progetto prevedeva al centro una “Sky Plaza” e migliaia di metri quadri tra aree all’aperto, shopping, cinema, food dedicati “ad attitività ludiche a cielo aperto, che si trasformeranno a seconda delle stagioni e che saranno palcoscenico per giochi, sport, attrazioni ed eventi artistici e culturali per la maggior parte a ingresso gratuito – si leggeva nella presentazione – Sarà un luogo adatto a ogni età, una formula che favorisce l’affluenza dei nuclei famigliari con la funzione sociale di proiettare Milanord2 verso la popolazione e creare un forte e propositivo rapporto di integrazione con il territorio”.