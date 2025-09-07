Metro M5 a Monza: Milano scrive al ministero per trasferire i fondi della M4

Il ministro Salvini a Brugherio aveva messo in mano la palla al sindaco di Milano e alla Regione, ora il lavoro per il finanziamento totale del prolungamento della M5 a Monza va avanti. Lo fa sapere in una nota il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Metro M5 a Monza: Milano chiede di spostare i finanziamenti per la M4 e per il deposito M1 del Gallaratese

“Il Comune di Milano – si legge – ha scritto una lettera al ministero spiegando che “in una logica di efficiente uso delle risorse pubbliche e per scongiurare la decadenza da entrambi i finanziamenti, di trasferire sul prolungamento della M5 a Monza: 1) le risorse previste nel Decreto Interministeriale n. 97/2022, destinate al “Prolungamento Linea Metropolitana M4 da Aeroporto Linate a Segrate“ e non ancora impiegate, pari a circa 406,5 mln di euro; 2) l’importo pari a 70 mln di euro, quota parte dei finanziamenti previsti per l’“Ampliamento del Deposito Gallaratese Dei Treni Della Linea Metropolitana 1” dai decreti n.97/2022 e n.346/2023”.“.

Il MIT e Regione Lombardia sono quindi al lavoro, “con grande ottimismo“, per recuperare la cifra mancante che ammonta a 100 milioni circa.

Ammontan a 589 milioni gli extracosti da coprire per poter pubblicare la gara entro la fine del 2025 in modo da aprire i cantieri nel 2027.