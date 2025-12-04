Opere pubbliche, Monza pensa ai parcheggi: per la M5 e sotterraneo davanti all’ospedale

Monza inizierà a pianificare i cantieri legati al prolungamento della metropolitana partendo da due parcheggi interrati: nel piano delle opere pubbliche per il 2026 spiccano i quindici milioni per la progettazione del posteggio di fronte al San Gerardo e i cinque per quello al capolinea di via Grigna.

Opere pubbliche, Monza pensa ai parcheggi: arrivare col silo pronto agli scavi per la metropolitana

«Sono i venti milioni che la Regione ha riservato a Monza nell’ambito del Piano Marshall del 2020, varato per favorire la ripresa economica dopo la pandemia di covid-19 – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti – sono stati destinati al parcheggio del polo istituzionale, ma noi riteniamo più urgente partire da quello dell’ospedale in quanto metà degli stalli verrà occupata dal cantiere della fermata».

L’obiettivo della giunta Pilotto è quello di arrivare con il silo pronto quando partiranno gli scavi per portare la linea lilla in città: per poter dirottare la gran parte dei fondi sul parcheggio del San Gerardo dovrà, però, ottenere il consenso del Pirellone. Successivamente dovrà reperire le risorse per completare le due opere.

Opere pubbliche, Monza: per il 2026 la palestra della rotellistica

Nell’elenco degli interventi previsti per il 2026 compare anche la palestra della rotellistica del valore di tre milioni, una sorta di chimera che le società sportive inseguono da decenni: «La differenza è che questa volta i fondi ci sono – commenta l’amministratore – sarà costruita da Immobiliare Europea con una parte dei circa 9.450.000 euro che deve al Comune, come previsto dall’intesa firmata dopo la chiusura dell’accordo di programma sulla ex caserma IV Novembre».

«Speriamo che il cantiere possa partire già il prossimo anno – aggiunge Lamperti – abbiamo individuato due possibili aree e stiamo valutando quale potrebbe essere la più adatta. Abbiamo, inoltre, chiesto all’Autorità anti corruzione se l’operatore dovrà pubblicare una gara» per affidare i lavori.

Opere pubbliche, Monza: le scuole e gli altri interventi

Con la porzione restante della cifra sarà effettuato il risanamento conservativo della media Confalonieri e della Sala Maddalena e sarà messo in sicurezza il pianterreno della elementare Bachelet. Il prospetto, oltre alle manutenzioni di strade, scuole e case comunali, comprende la riqualificazione della materna Cartoccino per 3.800.000 euro, del teatro Manzoni e del Binario 7 per 1.500.000, la costruzione del teatro della musica per 2.500.000 euro, la sistemazione della tettoia cavalli all’ex macello per un milione, la manutenzione della passerella ciclopedonale sopra viale Stucchi per 1.700.000 euro, l’adeguamento della elementare De Amicis per 1.300.000 euro, la riqualificazione dell’area verde di via Collodi e dei giardini di via Rota per 900.000 euro ciascuna. L’elenco per il 2026 prevede interventi per un totale di 75.686.800 euro.

Opere pubbliche, Monza: il primo stanziamento per la M5 slitta al 2027

Il primo stanziamento di tre milioni per la M5 slitta al 2027: nello stesso anno è ipotizzata la demolizione di alcuni padiglioni alla ex Fossati Lamperti per una spesa di due milioni.