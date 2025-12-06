Monza Cronaca

Metropolitana M5 a Monza, i tempi: «Il 2026 anno cruciale, il sì del Mit e poi il bando»

Il sindaco di Monza fa il quadro degli atti necessari per l'arrivo della metropolitana M5 in città dopo l'aggiornamento della progettazione definitiva.
Il sindaco di Monza Paolo Pilotto fa il quadro della situazione e annuncia il programma degli atti necessari per l’arrivo della metropolitana M5 in città, dopo l’aggiornamento della progettazione definitiva da parte del Comune di Milano.

Metropolitana M5 a Monza, i tempi: decreti attuativi del Mit e poi il bando

Tutto a questo punto rimanda al Ministero cui spetta dare il via libera dei decreti attuativi. «A questo punto restano da approvare i decreti attuativi da parte del Ministero dei Trasporti, poi sarà finalmente la volta della pubblicazione del bando – riassume il sindaco – Ringrazio il Comune di Milano per la coerenza dimostrata anche in questa occasione proseguire l’iter avviato insieme ai Comuni di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Monza, con Regione Lombardia, MIT e ovviamente MM». 

Metropolitana M5 a Monza, i tempi: «Il 2026 sarà un anno cruciale»

E poi i tempi: «Il 2026 sarà un anno cruciale per il prolungamento di M5 – conclude – Nei primi mesi è prevista la pubblicazione del bando, cui seguirà l’assegnazione e la contrattualizzazione vera e propria dell’opera. Dal momento della firma della obbligazione giuridicamente vincolante, prevista entro la fine del 2026, non si tornerà più indietro».

Metropolitana M5 a Monza, i tempi: dopo la contrattualizzazione, preparazione cantieri e poi scavi

I sindaci, negli ultimi mesi, hanno lavorato in maniera compatta per reperire i fondi necessari a completare il quadro economico dopo l’esplosione degli extracosti per i materiali.

Il sindaco di Monza nella nota del pomeriggio di sabato 6 dicembre anticipa che “in base ai cronoprogrammi già condivisi in sede tecnica, i primi sei mesi operativi dopo la contrattualizzazione saranno dedicati alla preparazione e all’allestimento dei cantieri, per poi cominciare gli scavi veri e propri“.

