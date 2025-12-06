Metropolitana M5 a Monza, i tempi: «Il 2026 anno cruciale, il sì del Mit e poi il bando»

Il sindaco di Monza Paolo Pilotto fa il quadro della situazione e annuncia il programma degli atti necessari per l’arrivo della metropolitana M5 in città, dopo l’aggiornamento della progettazione definitiva da parte del Comune di Milano.

Metropolitana M5 a Monza, i tempi: decreti attuativi del Mit e poi il bando

Tutto a questo punto rimanda al Ministero cui spetta dare il via libera dei decreti attuativi. «A questo punto restano da approvare i decreti attuativi da parte del Ministero dei Trasporti, poi sarà finalmente la volta della pubblicazione del bando – riassume il sindaco – Ringrazio il Comune di Milano per la coerenza dimostrata anche in questa occasione proseguire l’iter avviato insieme ai Comuni di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Monza, con Regione Lombardia, MIT e ovviamente MM».

Metropolitana M5 a Monza, i tempi: «Il 2026 sarà un anno cruciale»

E poi i tempi: «Il 2026 sarà un anno cruciale per il prolungamento di M5 – conclude – Nei primi mesi è prevista la pubblicazione del bando, cui seguirà l’assegnazione e la contrattualizzazione vera e propria dell’opera. Dal momento della firma della obbligazione giuridicamente vincolante, prevista entro la fine del 2026, non si tornerà più indietro».

Metropolitana M5 a Monza, i tempi: dopo la contrattualizzazione, preparazione cantieri e poi scavi

I sindaci, negli ultimi mesi, hanno lavorato in maniera compatta per reperire i fondi necessari a completare il quadro economico dopo l’esplosione degli extracosti per i materiali.

Il sindaco di Monza nella nota del pomeriggio di sabato 6 dicembre anticipa che “in base ai cronoprogrammi già condivisi in sede tecnica, i primi sei mesi operativi dopo la contrattualizzazione saranno dedicati alla preparazione e all’allestimento dei cantieri, per poi cominciare gli scavi veri e propri“.