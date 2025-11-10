La metropolitana M5 a Monza è un’opera strategica. Lo conferma Regione Lombardia con lo stanziamento dei 10 milioni di euro annunciati per realizzare il prolungamento della linea metropolitana lilla fino a Monza, per un impegno finanziario del Pirellone che ammonta a un totale di 293 milioni.

La Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), Regione Lombardia e Comune di Milano che regola i nuovi finanziamenti statali e regionali.

Metro M5 a Monza, Regione Lombardia ha stanziato 10 milioni in più dopo la rimodulazione del Comune di Milano

Il nuovo stanziamento si è reso necessario dopo che il Comune di Milano, soggetto attuatore dell’opera, aveva prodotto una documentazione relativa agli ‘extra costi’, rimodulando le tempistiche di realizzazione. In base al cronoprogramma predisposto dal Comune di Milano, l’avvio dei lavori è previsto a luglio 2027 e il fine lavori a marzo 2033, con la conclusione dei collaudi e l’entrata in servizio nel dicembre 2033. L’opera, oltre a raggiungere Monza, rappresenta anche l’interscambio con la M1 al futuro capolinea di Cinisello-Monza, con la rete ferroviaria presso la stazione di Monza FS, coi servizi Tpl al capolinea M5 del Polo istituzionale di Monza.

Metro M5 a Monza, Regione Lombardia: i commenti di Fontana e degli assessori

«Notoriamente – evidenzia il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – preferiamo i fatti alle parole e la concretezza alle chiacchiere. Se c’è da lavorare per il bene della nostra gente ci ‘tiriamo su le maniche’ e andiamo dritti al punto: l’obiettivo è raggiungere il traguardo».

«Lo stanziamento aggiuntivo di 10 milioni di euro – sottolinea l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi – segnala, una volta di più, l’attenzione di Regione verso un’infrastruttura fondamentale per potenziare le reti di connessione in Lombardia. Siamo intervenuti per recuperare nuove risorse che risulteranno determinanti per realizzare l’opera. Ora i fondi regionali complessivi in campo per il prolungamento della M5 ammontano a 293 milioni di euro, un dato che ha davvero pochi precedenti a livello di investimenti infrastrutturali. Parallelamente al nuovo finanziamento di Regione, abbiamo chiesto e ottenuto che il MIT assicurasse un ulteriore sforzo economico, incrementando i fondi statali: per questo ringrazio il ministro e vicepremier Matteo Salvini. Anche in questo caso il gioco di squadra funziona e porta benefici al nostro territorio”.

«L’opera – dichiara l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente – resta cruciale per il miglioramento della mobilità nell’area monzese e milanese e l’impegno da parte di Regione è costante e non verrà mai meno. Prolungare la M5 significa implementare i servizi di trasporto pubblico e l’intermodalità nell’area a nord di Milano, fortemente antropizzata e bisognosa di un sistema di connessioni sempre più efficiente e capillare».