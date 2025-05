Meteo Monza e Brianza: una settimana di temporali, pioggia e nuvole

Annunciata e confermata la perturbazione che smorza il primo assalto del caldo. È una nuova fase instabile e fresca che accompagnerà per buona parte della settimana in arrivo anche a Monza e in Brianza. Con sensibile abbassamento delle temperature che nei giorni scorsi avevano raggiuto anche 28 gradi.

Meteo Monza e Brianza: l’analisi di 3bMeteo per l’Italia

“Domenica l’anticiclone sarà in rapido cedimento a partire dal Nord, dove torneranno rovesci e temporali localmente di forte intensità a partire dalle Alpi ma in progressiva estensione anche alla Pianura Padana, pur in modo molto irregolare – spiega Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com – rovesci sparsi approcceranno nel frattempo anche la Sardegna, raggiungendo anche il Centro entro fine giornata, pur attenuati; Sud ancora in attesa. Sarà il preludio ad una nuova fase instabile piuttosto duratura che ci accompagnerà per buona parte della prossima settimana, con frequente occasione per piogge e temporali anche di forte intensità non solo al Centronord, ma a tratti anche al Sud. Non mancheranno parentesi asciutte e soleggiate, tuttavia si inseriranno in un contesto di estrema dinamicità meteorologica”.

Meteo Monza e Brianza: la tendenza in provincia, le temperature si abbassano

Su Monza e Brianza previsti piovaschi a partire da domenica 4 maggio, in peggioramento dalla serata con temporali e pioggia da lunedì 5 maggio. Piogge, temporali, rovesci e nuvole fino a mercoledì e poi tempo instabile fino al fine settimana del 10 maggio con rovesci e schiarite.

Temperature massime tra 17 e 19 gradi, minime tra 10 e 13 gradi

“Contestualmente le temperature saranno in calo, dapprima al Nord ma progressivamente anche al Centrosud. L’anticipo d’estate di questi giorni verrà spazzato via da aria decisamente più fresca in discesa dal Nord Europa, con perdita anche di oltre 10°C specie sulle regioni settentrionali, dove i valori termici potranno portarsi anche al di sotto della media del periodo”, concludono da 3bmeteo.com.