Meteo Monza Brianza: 1 maggio con il sole, anticipo d’estate (fino a domenica)

Se Pasqua era stata con l’ombrello, il ponte dell’1 maggio si annuncia con l’ombrellone. C’è un anticipo d’estate infatti nelle previsioni meteo per l’Italia e per Monza Brianza, che sta vivendo la settimana a 26-28 gradi. Fino a domenica 4 maggio, quando dovrebbe presentarsi una perturbazione con pioggia e temporali che tornerà ad abbassare i termometri.

In questi giorni per Monza e Brianza, oltre alle massime già quasi estive, anche minime tra 12 e 13 gradi.

«Sta per concludersi la lunga fase instabile che ha caratterizzato l’Italia in questa primavera decisamente turbolenta – conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – Non solo ampio soleggiamento ma anche netto aumento delle temperature per il Ponte del 1 maggio, sperimenteremo un vero e proprio anticipo d’estate con temperature più tipiche del mese di giugno e ben sopra le medie del periodo. Già giovedì 1 maggio si potranno sfiorare picchi di 27-28°C sulle zone interne, specie in Pianura Padana e sul versante tirrenico. Tra venerdì 2 e sabato 3 maggio non si escludono invece picchi di 29-30°C, in particolare sempre su Pianura Padana e aree interne di Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna; decisamente più mitigati i settori costieri complici le brezze marine e temperature del mare ancora piuttosto basse».

E poi: «Secondo le ultime analisi sembra probabile un cedimento dell’alta pressione nel corso di domenica 4 maggio, con ritorno di qualche rovescio o temporale sparso al Nord a partire dai settori alpini e in occasionale estensione alle pianure; qualche fenomeno non escluso anche sulle aree interne del Centro. Potrebbe essere il preludio ad una nuova fase meteo più dinamica e instabile per i giorni successivi, contestualmente ad un ridimensionamento delle temperature», concludono da 3bmeteo.