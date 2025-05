Meteo Monza Brianza: allerta per temporali e vento (e grandine)

Allerta arancione (moderata) per rischio idrogeologico e gialla per rischio idraulico e temporali anche per Monza e Brianza. Sono gli avvisi di attenzione emanati dalla Protezione civile regionale date le previste condizioni meteo di instabilità “in progressiva intensificazione” per la serata di domenica 4 maggio.

Per la giornata di luned’ 5 maggio “persisteranno rovesci e temporali dalla notte, più sparsi su pianura e Alpi orientali, più insistenti e diffusi sulle Prealpi ed i settori occidentali. Nella seconda parte della giornata si attende maggiore insistenza dei fenomeni sulle prime Prealpi, la pianura e l’Appennino, e venti al più moderati e di direzione più variabile“.

Nelle zone colpite dai temporali saranno presenti anche raffiche di vento di direzione variabile e non è esclusa la possibilità di grandine. Temperature in discesa.