Il fronte freddo arrivato sull’Italia ha portato la pioggia e ha fatto abbassare le temperature, la nuova settimana potrebbe essere più invernale. Lo annunciano le previsioni che per la provincia di Monza e Brianza dicono anche: lunedì neve, salvo variazioni nelle prossime ore.

Neve che peraltro è già caduta abbondantemente in Valtellina, con bufera a Madesimo dalla mattina di sabato, e nei paesi più a nord in Europa, con disagi in Germania.

Meteo Monza e Brianza: previsioni di neve per lunedì, nevischio dalle 12

“La settimana dell’Immacolata con freddo e neve – dicono gli esperti di 3bMeteo – Almeno nella prima parte, con nuove perturbazioni in arrivo e clima più freddo. Proprio al Nord non è esclusa la neve a quote collinari se non a tratti in pianura tra lunedì sera e martedì 5 dicembre“.

Secondo i bollettini nevischio potrebbe far capolino dalle 12 di lunedì misto a pioggia, per trasformarsi in neve fino alle prime ore di martedì. Con possibile lieve accumulo a terra.