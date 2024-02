Meteo Monza e Brianza: pioggia in arrivo sul Carnevale

Gli esperti l’hanno già ribattezzata “la burrasca di Carnevale”. È l’ondata di maltempo in arrivo anche su Monza e Brianza dopo due settimane di alta pressione, e polveri sottili oltre i limiti. Il cielo si è già ingrigito, la pioggia è attesa dalla serata di giovedì 8 febbraio.

Meteo Monza e Brianza: «Dopo tanti giorni di strapotere anticiclonico»

«Dopo tanti giorni di strapotere anticiclonico, le cose stanno finalmente per cambiare – conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – fino a giovedì grasso poche novità sebbene si manifesteranno i primi segni di cedimento dell’alta pressione: ci attendiamo infatti maggiore nuvolosità al Nord, a partire dalla Pianura Padana e dalle Liguria, nonché lungo il versante tirrenico, con anche qualche sporadica precipitazione non esclusa. Le temperature si manterranno ancora sopra le medie del periodo, specie in montagna, lungo il versante adriatico e al Sud. Qualità dell’aria sempre pessima in Pianura Padana con elevate concentrazioni di polveri sottili, sebbene in lento miglioramento».

Meteo Monza e Brianza: pioggia intensa da venerdì e per tutto il weekend

Tra venerdì e il weekend in arrivo una intensa perturbazione atlantica che ribalterà la situazione portando finalmente preziose precipitazioni.

In Brianza la previsione dovrebbe tradursi in pioggia da venerdì 9 e fino a domenica sera. Temperature intorno ai 9-10 gradi di massima con deciso innalzamento delle minime.

«Si tratterà di una vera boccata d’ossigeno dopo tanta stasi meteorologica, con pioggia quantomai preziosa, così come la neve sulle Alpi. Migliorerà inoltre in modo deciso la qualità dell’aria in Pianura Padana, ammorbata per oltre due settimane da elevate concentrazioni di inquinanti», concludono da 3bmeteo.com.

Meteo Monza e Brianza: dal 12 febbraio ricambia tutto

La situazione dovrebbe ricambiare con l’inizio della settimana del 12 febbraio con cieli sereni e ritorno delle minime verso lo zero.