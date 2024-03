Italia divisa in due, meteorologicamente parlando, durante i giorni di Pasqua e Pasquetta: alla provincia di Monza e Brianza, e al nord in generale, tocca la pioggia e il maltempo. Nelle regioni del centro-sud invece il cielo sarà più sgombro con temperature più calde.

«Nei prossimi giorni l’Italia sarà spesso divisa in due da condizioni meteo-climatiche diametralmente opposte – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – Il tempo sarà spesso piovoso al Nord e in parte al Centro dove scorreranno le perturbazioni atlantiche, mentre al Sud sarà in larga parte secco e via via anche caldo per insistenza di venti provenienti dal Nord Africa».

Meteo Monza e Brianza: Pasqua e Pasquetta con la pioggia, tregua martedì

Sulla Brianza cieli plumbei per tutto il weekend, Pasqua e Pasquetta compresi: previsioni di pioggia dalla sera di sabato 30 marzo dopo una giornata nuvolosa, pioggia con rovesci domenica 31 marzo e pioggia con temporali lunedì 1 aprile. Il sole dovrebbe tornare martedì 2 aprile, con rialzo anche delle temperature intorno ai 20 gradi, e poi più stabilmente da giovedì.

Temperature intorno a 14-16 gradi, intorno ai 9 le minime.

Meteo Monza e Brianza: Pasqua e Pasquetta con la pioggia, sole e caldo nel sud Italia

«Nel frattempo il Sud rimarrà più protetto dall’anticiclone africano con tempo in larga parte asciutto per tutto il weekend pasquale e in gran parte anche per la Pasquetta – conclude Ferrara – una buona notizia per le attività all’aperto, ma a livello ambientale ricordiamo che vi sono molte zone che hanno ancora bisogno di acqua, in primis la Sicilia. Proprio l’isola potrebbe sperimentare i primi 30°C sul versante tirrenico, a causa dei forti venti di Scirocco».