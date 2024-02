Meteo Monza e Brianza: arriva la pioggia, temporali e aiuto per lo smog

Perturbazione in arrivo anche sulla provincia di Monza e Brianza. La pioggia aiuterà la qualità dell’aria al nord e la siccità al sud.

«Un sistema depressionario di matrice Nord-Atlantica scalzerà l’anticiclone dall’Europa, favorendo così l’ingresso di fronti perturbati sull’Italia – avverte Davide Sironi di 3bmeteo.com – Una prima perturbazione investirà principalmente il Centro-Nord tra giovedì e sabato portando precipitazioni diffuse e abbondanti su Lombardia, Triveneto e regioni Tirreniche. Nevicate abbondanti sulle Alpi a partire dai 1200-1500m di altitudine, in calo fin verso 1000m su quelle di confine. Arriva la neve anche in Appennino, dapprima oltre 1600-1800m ma in calo entro sabato fin verso 1200-1400 metri».

Meteo Monza e Brianza: pioggia dal 22 febbraio, weekend variabile e nuovo peggioramento

Per la Brianza si traduce in pioggia da giovedì 22 febbraio con rovesci possibili dalla serata e fino alla mattina di venerdì. Possibili temporali alla sera di venerdì. Poi un weekend variabile e un nuovo peggiorameto da lunedì con nuovi fronti perturbati e l’arrivo di aria più fredda con abbassamento delle temperature su valori più invernali.

Piogge e nevicate avranno anche il compito di abbattere gli inquinanti accumulati nell’ultimo periodo in pianura Padana.