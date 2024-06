Instabilità in arrivo su Monza e Brianza. Lo annuncia una allerta meteo Arancione moderata diramata dalla Protezione civile per rischio temporali in vigore fino alla mezzanotte di sabato 22 giugno. Sulla provincia sono previsti rovesci e temporali anche intensi con raffiche di vento.

Questa situazione dovrebbe portare a un calo delle temperature, con una massima di 22 gradi per la giornata di domenica.