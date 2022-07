Meteo Monza Brianza: allerta per rischio temporali (e vento)

Allerta in codice giallo per rischio temporali fino alla serata di lunedì 4 luglio anche su Monza e la Brianza. Condizioni instabili “associate ad una saccatura centrata sulla Scandinavia” fa sapere il bollettino della Protezione civile regionale.

Meteo Monza Brianza: lunedì instabile

“Le precipitazioni, a carattere temporalesco da sparse a diffuse, interesseranno nel corso del pomeriggio la fascia alpina e prealpina e più marcatamente la parte centro-orientale, quindi nel corso della serata andranno incontro ad attenuazione e parziale esaurimento a partire dai settori occidentali. Nel pomeriggio, la perturbazione scenderà in latitudine e investirà anche buona parte della pianura, inizialmente i settori occidentali per poi spostarsi verso est nel tardo pomeriggio”.

In pratica fino alle 21 sono possibili temporali anche in pianura e in Brianza. Poi nel tardo pomeriggio e in serata rinforzi di vento saranno possibili ovunque in concomitanza con gli eventi temporaleschi in Lombardia con possibili raffiche fino a circa 70 km/h.

Meteo Monza Brianza: le previsioni per martedì 5 luglio

Condizioni meteo instabili anche per la giornata di martedì 5 luglio con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale nella notte e al mattino sulla fascia di pianura. Dalle prime ore del pomeriggio piogge in attenuazione ed esaurimento sulla fascia di pianura, mentre “sui rilievi saranno possibili rovesci o isolati temporali tra tardo pomeriggio e sera, altrove assenti”.