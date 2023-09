Mercoledì 6 sciopero dei treni regionali, possibili disagi anche a Monza e in Brianza

Sciopero dei treni regionali in Lombardia mercoledì 6 settembre. E’ stato indetto da ORSA, Uiltrasporti, FAST, FAISA CISAL dalle ore 3 del 6 alle ore 2 del 7 settembre. “Si invitano i passeggeri a consultare su trenord.it l’elenco dei treni garantiti negli orari 6-9 e 18-21, con particolare attenzione alle corse serali” dicono i sindacati. L’abitazione potrà generare ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e sui collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona.

Sciopero dei treni regionali mercoledì: le fasce garantite

Durante la mattina di mercoledì viaggeranno i convogli con orario di partenza dalla stazione di origine dopo le 6 e arrivo alla destinazione finale entro le 9. Nel pomeriggio quelli con partenza prevista dopo le 18 e con arrivo entro le 21. Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Busto FS e Malpensa Aeroporto. Info sulla circolazione saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito Trenord. I passeggeri a prestare attenzione ad annunci sonori e monitor di stazione.