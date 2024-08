Meda, stabili le condizioni del 13enne travolto da un’auto al passaggio a livello

Risultano stabili le condizioni del 13enne medese che giovedì 1 agosto, intorno alle 14.30, è stato coinvolto in un grave incidente stradale a Meda. Il minorenne era in bicicletta ed è stato travolto da un’automobile all’incrocio tra via Indipendenza e viale Francia. Il ragazzino è stato portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con un trauma cranico.

Meda. stabile il 13enne ferito gravemente: gli accertamenti della Polizia locale

Gli accertamenti sono in capo al comando di Polizia locale. Secondo una prima ricostruzione, il 13enne che è residente a Meda, era in sella alla sua bicicletta in corrispondenza del passaggio a livello e, per ragioni al vaglio, è avvenuto lo scontro con una Ford condotta da un uomo residente a Monza. Sono stati attimi di particolare angoscia per il tredicenne che è rovinato a terra battendo la testa. Data la gravità della situazione, i soccorsi sono giunti in codice rosso; sul posto un’ambulanza e l’elisoccorso.

Il ragazzo, che secondo quanto appreso pare fosse cosciente al momento dei soccorsi, è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove ha ricevuto le cure necessarie. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. L’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e rilievo.