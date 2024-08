Meda, un 13enne investito all’incrocio soccorso in codice rosso

Elisoccorso a Meda, nel pomeriggio di giovedì 1 agosto per un 13enne rimasto gravemente ferito. Secondo quanto riferito dalla Agenzia emergenza urgenza il minore sarebbe stato investito da un veicolo mentre percorreva in bicicletta viale Francia, alle 14.45, allaltezza dell’incrocio con via Indipendenza.

Meda, 13enne investito: portato con l’elisoccorso all’ospedale di Bergamo

Il ragazzino è stato subito soccorso in codice rosso per le ferite riportate e immediatamente trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto anche personale con un’ambulanza e una automedica oltre alle Forze dell’ordine che si stanno occupando della ricostruzione dell’accaduto.