Meda: sconosciuto cerca di rubare le monete dalla macchinetta delle bevande in municipio

Cacciaviti e martelletto alla mano si sarebbe intrufolato in municipio a Meda e, passando inosservato, sarebbe salito al primo piano dove avrebbe cercato di forzare la macchinetta delle bevande posta accanto alla sala consiliare. L’ignoto che mercoledì 3 aprile attorno alle 14 si sarebbe introdotto nel Comune non ha ancora un volto ed un’identità, ma il risultato del suo presunto tentativo di scasso non è andato a buon fine tanto che, forse disturbato o per chissà quale altro motivo, ha deciso di abbandonare gli attrezzi del mestiere nel bagno per poi darsi alla fuga.

Meda piazza Municipio

L’unica telecamera che potrebbe aver ripreso il soggetto è collocata in piazza del municipio, ma ad oggi dal comando di Polizia locale, allertato da alcuni dipendenti comunali dopo il ritrovamento di cacciaviti e martelletto, e il danneggiamento alla macchinetta delle bevande, non emergono novità.

Tentativo di furto in municipio, se ne va lasciando cacciaviti e un martelletto

Sta di fatto che una persona è salita al piano superiore del municipio e poi si è diretta al distributore automatico delle bevande situato nel corridoio che separa l’aula consiliare dalla sala Pertini. Il gesto forse di un disperato che avrebbe mirato alle monetine. Non risulterebbero infatti altri danni in municipio. Chi ha agito non è però riuscito ad andare a fondo, forse disturbato dall’arrivo di qualcuno.

Tentativo di furto in municipio, la scoperta dei dipendenti

Il gesto è stato scoperto da alcuni dipendenti comunali che hanno trovato il distributore danneggiato. Gli agenti della Polizia Locale di Meda accorsi sul posto hanno rinvenuto gli arnesi utilizzati dal soggetto: un martelletto frangivetro e due cacciaviti, uno dei quali era rotto, presumibilmente a seguito del tentativo di scasso. Il ladro rimane al momento senza identità.