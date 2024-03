Meda, portafogli trovato e consegnato alla polizia locale: «Il gesto normale di tre sedicenni»

Escono da scuola e trovano un portafoglio per terra: tre studenti di 16 anni del liceo Marie Curie di Meda lo consegnano agli agenti della Polizia locale presenti sul posto. Non ci hanno pensato nemmeno un secondo, un gesto istintivo che, forse, non tutti avrebbero compiuto con così tanta onestà. Una testimonianza reale di quanto gli adolescenti, talvolta criticati dagli adulti per bravate e comportamenti sopra le righe, abbiano ben in mente i valori trasmessi da famiglie per bene.

Meda, portafogli trovato e consegnato alla polizia locale: è successo fuori dalla primaria San Giorgio

Il portafoglio, consegnato nelle mani degli agenti della Polizia locale che poco dopo le ore 16 di venerdì scorso si trovavano alla vicina scuola primaria San Giorgio per presidiare l’uscita dei bambini e dirigere il traffico, è stato quindi riconsegnato al legittimo proprietario. All’interno c’erano centinaia di euro.

Meda, portafogli trovato e consegnato alla polizia locale: racconta la mamma di uno dei ragazzi del liceo Curie

A raccontare l’episodio è la mamma di uno degli studenti protagonisti. «Mio figlio non me l’aveva neppure detto – rivela Cinzia, mamma di Lorenzo che frequenta la terza classe al liceo Marie Curie – solo quando la notizia è diventata di dominio pubblico, mi ha detto che era stato lui coi suoi due compagni a consegnare il portafoglio agli agenti. Sono orgogliosa di quello che ha fatto, è una cosa bella soprattutto in tempi in cui emergono storie di giovani legate al bullismo o ad altri episodi spiacevoli».

Lorenzo, 16 anni, aveva appena terminato l’attività di alternanza scuola-lavoro e, coi suoi due compagni di classe, Edoardo e Sara, aveva quindi concluso la giornata di studi. All’uscita hanno notato il portafoglio per terra e, visti gli agenti della Polizia locale, lo hanno consegnato loro senza pensarci due volte.

«Dovevamo fare così, non era roba nostra», dice Lorenzo attraverso la mamma la quale aggiunge: «È un gesto che credo valga condividere sui giornali perché è bello, ma i ragazzi lo hanno fatto con naturalezza, istintivamente. Per loro è sembrato normale, tanto da non raccontarlo neppure».

Meda, portafogli trovato e consegnato alla polizia locale: restituito integro a un genitore della primaria

Il portafoglio era stato smarrito nell’area parcheggio da un genitore di un alunno della vicina scuola primaria San Giorgio. Al quale gli agenti della Polizia locale lo hanno riconsegnato integro.