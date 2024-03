Bagarre organizzata dei bulletti del bus, Meda monitora le linee

Passeggeri troppo scalmanati, per lo più adolescenti con l’aria da bulletti. Sono quelli che da alcune settimane salgono sui pullman a Meda con la chiara intenzione di fare un po’ di “casino”, creare scompiglio soprattutto nei confronti dell’autista di turno che è oggetto di provocazioni verbali, azioni disturbo durante la guida, ma anche lancio di oggetti e intimidazioni.

Bagarre organizzata dei bulletti del bus, le organizzazioni sindacali hanno denunciato alle forze dell’ordine

Comportamenti non consoni, inadeguati e vietati, che hanno portato le organizzazioni sindacali a segnalare gli episodi in maniera ufficiale alle forze dell’ordine. Situazioni che si ripercuotono sulla serena attività lavorativa dei conducenti dei bus specialmente negli orari in cui a bordo salgono studenti delle scuole superiori. Per dare una pronta risposta e allo stesso tempo un segnale, nei giorni scorsi gli agenti della Polizia locale di Meda si sono recati nei pressi delle fermate cittadine finite al centro delle segnalazioni.

Bagarre organizzata dei bulletti del bus, controlli alle fermate e monitoraggi futuri

Gli uomini del comando di via Isonzo hanno verificato la situazione con un chiaro richiamo ai ragazzi, invitando gli stessi a mantenere un comportamento decoroso e rispettoso durante il tragitto a bordo del bus. Gli agenti hanno messo in guardia i presenti facendo comprendere gli eventuali rischi e le ripercussioni in caso di danneggiamenti, comportamenti lesivi o di disturbo nei confronti del conducente del mezzo.

Le linee di trasporto saranno monitorate anche in futuro per dare una risposta il più efficace possibile, ed evitare che giovani senza rispetto creino situazioni di confusione e disturbo.