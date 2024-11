Meda: ladri senza cuore le rubano la sedia a rotelle, un “angelo” anonimo gliela ricompra

Rubano dal box dell’appartamento, a Meda, la sua sedia a rotelle: un benefattore di nome Raffaele ne compra una a sue spese in una farmacia della città. Accadono episodi tristi, come il furto di una sedia a rotelle (nuova) custodita in un garage, che possono avere risvolti inaspettatamente meravigliosi che fanno credere nella forza dell’amore e della solidarietà. Settimana scorsa un’anziana di 83 anni con disabilità è stata derubata della sedia a rotelle che custodiva nel box del suo appartamento in via Luini. Ad essersi accorta del furto è stata la figlia che ha trovato la serratura forzata. Il furto si sarebbe compiuto nella notte precedente, quando all’anziana disabile è stata sottratta la sedia a rotelle che utilizzava per poter uscire da casa visti i problemi di deambulazione dei quali soffre.

Si tratta di una carrozzina nuova di zecca, acquistata dalla famiglia da poco più di un mese. Il box, nel quale è stato effettuato il furto, non è dotato di allarme e non ci sono telecamere. Quello che stupisce i parenti è che sia stato sottratta solo la sedia a rotelle.

Meda, furto della carrozzina a una anziana disabile: anonimo gliela ricompra

«La rabbia e la delusione per questo ignobile gesto mi hanno lasciata senza parole, oltre al valore economico del bene c’è anche un problema serio di etica e morale: quella carrozzina sono le gambe di mia mamma disabile» afferma L.S., la figlia della donna. I carabinieri della stazione di Meda, dopo aver raccolto la denuncia della figlia, stanno cercando di identificare i malviventi, nel frattempo la solidarietà e la vicinanza espresse alla famiglia da tutta la comunità locale hanno abbracciato l’anziana che esprime tutta la sua commozione. «Ringrazio tutti quelli che hanno espresso parole di conforto, grazie per la comprensione» afferma la donna che nei giorni scorsi ha ricevuto un gesto del cuore che tramuta la vicenda in un’occasione per credere nella bontà e nella solidarietà, proprio nella settimana in cui si celebra la Giornata mondiale della tenerezza. Un benefattore anonimo ha ricomprato la carrozzina all’anziana.

Meda, furto della carrozzina a una anziana, la figlia: “Che sorpresa quel gesto”

«Da quando settimana scorsa è stata rubata la carrozzina di mia mamma disabile abbiamo ricevuto tantissimo affetto, ma è successa una cosa che va oltre ogni aspettativa- afferma la figlia- una persona si è recata alla farmacia Pirovano e in forma anonima ha ricomprato a sue spese la carrozzina per mia mamma. In un mondo pieno di cattiveria, insensibilità e indifferenza ci sono persone che con un gesto d’amore e di generosità infinita infondono speranza e fiducia verso il prossimo. Sono commossa e infinitamente grata». Di questa persona si sa solo il nome, Raffaele. «Non so come ringraziare questo angelo custode senza le ali- commenta l’anziana- esistono ancora le brave persone, a questo angelo auguro ogni bene».