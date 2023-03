Per fortuna non ci sono stati feriti nel cedimento del controsoffitto di un centro odontoiatrico che si verificato domenica mattina in centro a Meda. A lanciare l’allarme è stato lo stesso titolare della clinica odontoiatrica di via Cadorna che una volta arrivato in ufficio, ha chiamato i soccorsi.

Meda, infiltrazione d’acqua cede il controsoffitto: a dare l’allarme il titolare

Il dentista era andato in clinica per sbrigare alcuni lavori e una volta aperta la porta si è trovato di fronte il controsoffitto crollato. Immediata la chiamata ai soccorsi che sono arrivati in pochi minuti sul posto con l’autopompa dei vigili del fuoco di Seregno e i sanitari del 118.

L’intervento dei vigili del fuoco

Meda, infiltrazione d’acqua cede il controsoffitto: una perdita da un terrazzo

A quanto sembra a causare il cedimento del soffitto in cartongesso sembra sia stata un’infiltrazione d’acqua di un terrazzo che si trova nei piani superiori il centro dentistico. Un intervento, quello dei soccorsi, durato diverso tempo: hanno lavorato un paio d’ore i vigili del fuoco seregnese per trovare la perdita d’acqua che ha poi appesantito la struttura sottostante facendola cadere. Sul posto è poi anche intervenuta una ditta specializzata per interrompere l’afflusso d’acqua dal terrazzo.