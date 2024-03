Meda: i fiori gialli per la Giornata della donna, gli eventi per l’8 marzo

C’è un legame particolarmente intenso fra Meda e la ricorrenza dell’8 marzo. La città infatti si anima di iniziative e si colora nelle strade per dare voce alle diverse sfumature della Giornata internazionale della donna. C’è il giallo della mimosa che decora un portone della città con la scritta “8 marzo, sempre” grazie alla presidente dell’associazione Amici dell’Arte, Lilli Cattaneo, ma anche centinaia di fiori all’uncinetto a ravvivare aiuole della città, come in piazza Cavour, grazie alle mani d’oro di alcune signore.

Le iniziative di alcune medesi si inseriscono al meglio nel ventaglio di eventi promossi dal Comune. Si è aperta con successo domenica e resterà visitabile sino a domenica 10 marzo, la mostra “E lucevan le stelle” che poi si amplia in una rassegna organizzata da Pro loco Pro Meda, Amici dell’arte e Unitre insieme ad altre realtà medesi per celebrare le donne nella musica in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini.

In sala civica Radio la mostra d’arte, presentata da Elena Nobili con la partecipazione delle musiciste della banda Santa Cecilia e alla presenza dell’assessore alla cultura Fabio Mariani, ha aperto i momenti celebrativi seguiti con la compagnia Teatro vivo – Gli Antistress e Tiziana Soressi nel recital “E lucevan le stelle”.

Meda: i fiori gialli per la Giornata della donna, nel fine settimana

E se giovedì 7 tocca allo spettacolo “La musica è donna dalla A alla Z” della “Non solo swing band” (ore 12, sala civica Radio), nel fine settimana ecco nuovi appuntamenti: sabato 9 marzo, alle 21.15, esibizione della Santa Cecilia Big Band, domenica 10 marzo, alle 17.15, Franco Colombo proietterà filmati sulla “Tosca“. Al via sabato 9 anche gli incontri gratuiti di autodifesa per le donne al palazzetto di via Cialdini.

Imperdibile, sabato alle 17 in sala consiliare, il Premio “Meda Donna” che il Comune conferisce alle medesi «straordinarie nella loro quotidianità».