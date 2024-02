Meda: auto in divieto di sosta, la multa è di quasi mille euro

Una sanzione per divieto di sosta è risultata alla fine particolarmente salata a un medese la cui auto era anche sprovvista di copertura assicurativa. L’automobilista si è infatti beccato una multa d quasi mille euro oltre a 5 punti in meno sulla patente di guida.

Meda: auto in divieto di sosta e senza copertura assicurativa

Gli agenti del comando di Polizia locale di Meda hanno sanzionato negli scorsi giorni un’auto che il proprietario aveva parcheggiato in via Ticino, in corrispondenza di un’intersezione e quindi in divieto di sosta. Da qui la sanzione. Gli agenti, nell’effettuare gli accertamenti hanno però rilevato un’altra pesante irregolarità. L’auto lasciata in divieto di sosta è infatti risultata senza assicurazione. Il veicolo del medese è stato quindi rimosso e per il proprietario sono stati dolori: all’uomo è stata infatti elevata una sanzione salatissima di 953 euro che è la somma delle irregolarità contestate.

Meda: auto in divieto di sosta, anche cinque punti in meno sulla patente

Al proprietario è stata elevata la multa di 87 euro per il divieto di sosta e di ben 866 euro per la mancata assicurazione, per un totale come detto di 953 euro. Al medese sono infine stati decurtati cinque punti dalla patente di guida.