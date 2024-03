Meda: addio a Gianni Di Liddo, il ricordo del rione Bregoglio e Avis Meda

Una colonna dell’associazionismo, un volontario tuttofare in oratorio e vicino al suo rione, un donatore sempre disponibile e con il sorriso. La comunità di Meda piange la prematura scomparsa a 62 anni di un cittadino benvoluto, Gianni Di Liddo. E in particolare il rione Bregoglio a ricordarlo con grande commozione.

Meda: addio a Gianni Di Liddo, il “maestro della frittella” del rione Bregoglio

«Sei stato per noi una colonna, per i giovani “il maestro della frittella” – recita un messaggio – per i meno giovani sei stato il capo sfilata e indimenticabile uomo in base alla piramide, solo tu sai quanto mal di schiena hai sopportato per le prove del nostro gioco. Sei sempre stato disponibile, anche se ogni volta ci dicevi che sarebbe stata l’ultima, ma puntualmente ti smentivi rispondendo “presente” ad ogni richiesta di aiuto. Non ti sei tirato indietro neanche quando il progetto cucina è partito perché hai sempre amato il Palio e il Bregoglio. Noi cercheremo di coltivare quello che ci hai lasciato, probabilmente non riusciremo a friggere 12 frittelle contemporaneamente, ma di sicuro ci scapperà un sorriso quando nel panico qualcuno dirà “dai che il Gianni ne faceva 12 alla volta! Continua sempre a guardarci da lassù!».

Meda: addio a Gianni Di Liddo, il messaggio di Avis Meda

Questo il messaggio del suo rione che ricorda il volontario come una figura rappresentativa e indimenticabile. Gianni Di Liddo era anche un volontario dell’Avis di Meda e la sezione cittadina lo ricorda con queste parole: «Ci stringiamo con affetto e discrezione attorno ai familiari del nostro volontario – dicono gli avisini – Gianni è stato fino all’ultimo esempio di costanza e impegno per tutti i volontari, garantendo il proprio contributo nel portare avanti i servizi di trasporto diurni della nostra associazione. Lo vogliamo ricordare così, sempre sorridente, gentile e disponibile; una persona rivolta verso l’altro, un cittadino esemplare».